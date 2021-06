Western Digital může uvést PLC SSD už v roce 2025

Autor: Depositphotos

O PLC NAND flash čipech, tedy čipech, které v jedné buňce uchovávají 5 bitů informace, se hovoří už pár let. Dle nejnovějších informací by taková SSD mohl Western Digital (vlastní NAND flash divizi známou pod jménem SanDisk, která tradičně spolupracuje s Toshibou/Kioxiou) uvést na trh už za čtyři roky.

Dnes běžně dostupná SSD na trhu používají TLC, resp. QLC čipy. První jmenované uchovávají 3 bity informace v NAND flash buňce a musí tedy umět rozlišovat 8 napěťových úrovní. U QLC už je to 4 bity a tedy 16 úrovní, pro PLC pak platí 5 bitů a tedy 32 napěťových úrovní. Zatímco samotný přechod od QLC k PLC tedy potenciálně zvýší kapacitu při jinak totožné výrobě (už jen) o 25 %, bude zde další pokles životnosti. Ale také prodejní ceny SSD a dalších výrobků s PLC čipy.

S prozatím stále nezpomalujícím počtem vrstev NAND flash ve vrstvených čipech lze předpokládat, že nejpozději kombinace PLC s řekněme 250+ vrstvami bude tím, co přinese na trh relativně levná SSD s kapacitami nad 10 TB. Dále pak počítejme, že do 5 let uslyšíme o 6bit-per-cell NAND flash čipech.