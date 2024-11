Wi-Fi 8 vymění další navýšení rychlosti za vyšší spolehlivost

Autor: Depositphotos

Wi-Fi 8, označované také jako IEEE 802.11bn Ultra High Reliability, přijde kolem roku 2028 a bude upřednostňovat lepší uživatelský zážitek před navyšováním rychlosti komunikace mezi zařízeními a přístupovými body. Wi-Fi 8 si totiž klade za cíl zlepšit efektivitu sítě, snížit rušení a přetížení pro spolehlivější připojení.





Zatím to vypadá, že Wi-Fi 8 bude v klíčových parametrech vypadat prakticky stejně jako Wi-Fi 7: Bude používat stejná frekvenční pásma (2,4, 5 a 6 GHz) a stejnou modulaci 4096 QAM v maximální šířce kanálu 320 MHz. Rychlost fyzické vrstvy (PHY) bude také stejná. Jednoduše řečeno, Wi-Fi 8 by měla poskytovat stejnou šířku bezdrátového pásma jako Wi-Fi 7 při použití stejných kanálů a stejné modulace.

Nová generace bezdrátových spojů ale změní způsob, jakým se klienti mohou bavit současně s několika přístupovými body. Meshové sítě jsou dnes běžnější a Wi-Fi 8 přinese jejich začlenění do standardu, který umožní snadno postavit jednotnou síť s vysokou dostupností a spolehlivostí. K tomu bude potřeba odladit několik pokročilých technik jako koordinace škálování výstupního výkonu (Co-SR) u různých prvků, koordinovaný beamforming (Co-BF) a dynamické vytváření komunikačních kanálů podle potřeb jednotlivých klientů (Dynamic Sub-Channel Operation).

Vyvinout Wi-Fi standard trvá obvykle okolo šesti let a výrobci hardware se snaží být s novými prvky na trhu co nejdříve. Bylo to tak i u současné Wi-Fi 7, kdy se začaly prodávat první přístupové body v době, kdy standard ještě nebyl hotový. Dá se tedy očekávat, že bychom si prvky s Wi-Fi 8 mohli koupit už na přelomu let 2027 a 2028.