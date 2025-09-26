Root.cz  »  Akce  »  Wikikonference: je Wikipedie jenom pro boomery?

Wikikonference: je Wikipedie jenom pro boomery?

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Wikipedie Autor: Wikipedie

V sobotu 8. listopadu proběhne 14. ročník komunitní Wikikonference, která proběhne v Kampusu Hybernská v Praze. Letošní téma reflektuje přesun pozornosti zejména mladé generace k jiným zdrojům, především velkým jazykovým modelům (chatboty, AI), které jim slouží jako zdroj informací.

Málokdo si ale uvědomuje, že primárním zdrojem těmto botům je často právě Wikipedie. Jak to ovlivňuje počet přispěvatelů na Wikipedii? O jak vážnou a velkou konkurenci se jedná? Může být jednou AI vhodně integrována do rozvoje Wikipedie a projektů Wikimedia?

(Upozornil Dušan Kreheľ.)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Jak funguje obnovitelná nafta?

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

Přístroje, které mají měřit cukr bez kapky krve, nefungují

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Nebezpečné léky s rizikem předávkování byly populární i u nás

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Zakladatel Notina chystá projekty prémiového nájemního bydlení

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI