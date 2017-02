 »   »  Wikipedie zakázala Daily Mail, protože je jako zdroj nespolehlivý

Jan Fikar

Editoři Wikipedie hlasovali a zakázali bulvární noviny Daily Mail, protože jsou jako zdroj obecně „nespolehlivé“. To se nestává často, i velmi tendenční zdroje jako Fox News a Russia Today jsou stále povoleny. Důvodem zákazu Daily Mail byla pověst špatného prověřování zdrojů, honba za senzacemi a fabulace.

Anglická Wikipedie nyní zakazuje, nebo velmi nedoporučuje použití bulvárních zdrojů The Sun, Daily Mirror, Daily Mail, The Register a jim podobných. Dvanáct tisíc odkazů na Daily Mail bude nahrazeno lepším zdrojem tam, kde to bude možné.

(zdroj: slashdot)