Wikipedie odstraňuje odkazy Archive.today kvůli útokům DDoS

Jan Fikar
Dnes
Wikipedia logo
Archive.today, dříve také Archive.is, je služba zálohování internetu, podobně jako Archive.org. Jen v případě Archive.today není znám provozovatel. V roce 2023 finský bloger Jani Patokallio zveřejnil článek, který může na provozovatele ukazovat. Měl by to být Denis Petrov z Prahy. Koncem roku 2025 se o Archive.today začala zajímat FBI a registrátor Tucows dostal příkaz k zjištění identity provozovatele. Důvod zájmu FBI není znám, ale Archive.today bylo možné používat také na obcházení placených stránek (paywall).

V lednu letošního roku pak CAPTCHA z Archive.today provedla DDoS útoky na stránky finského blogera. Ten vše zveřejnil včetně výhrůžek ze strany Archive.today. Kvůli útokům a pozměňování archivovaných stránek se Wikipedie rozhodla odstranit všechny odkazy používající Archive.today a nahradit je tam, kde to bude možné. Těchto odkazů je asi 700 tisíc na 400 tisíci stránkách.

(zdroj: arstechnica)

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

