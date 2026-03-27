Root.cz  »  WWW

Wikipedie zakazuje používání LLM

Jan Fikar
Včera
přidejte názor

Sdílet

Wikipedia logo Autor: Nohat, podle licence: CC BY-SA 3.0
Wikipedie zakazuje používání generativní umělé inteligence ke psaní a přepsání článků, protože to často odporuje více pravidlům. Jsou tu dvě výjimky. LLM může udělat běžné úpravy člověkem generovaného textu, pokud budou úpravy zkontrolovány a LLM tam nic nepřidá.

Druhá se týká použití LLM pro překlady, tady ovšem platí také přísná pravidla. Člověk musí ovládat oba jazyky dostatečně, aby mohl usoudit, že překlad je správný a musí se zkontrolovat, že LLM nepřidalo nic navíc. Výjimky však platí pro anglickou Wikipedii, například španělská LLM zakazuje bez výjímek.

(zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

VÍCE INFO