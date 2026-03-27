Wikipedie zakazuje používání LLM

Wikipedie zakazuje používání generativní umělé inteligence ke psaní a přepsání článků, protože to často odporuje více pravidlům. Jsou tu dvě výjimky. LLM může udělat běžné úpravy člověkem generovaného textu, pokud budou úpravy zkontrolovány a LLM tam nic nepřidá.
Druhá se týká použití LLM pro překlady, tady ovšem platí také přísná pravidla. Člověk musí ovládat oba jazyky dostatečně, aby mohl usoudit, že překlad je správný a musí se zkontrolovat, že LLM nepřidalo nic navíc. Výjimky však platí pro anglickou Wikipedii, například španělská LLM zakazuje bez výjímek.
(zdroj: slashdot)