Windows 10 dostanou navíc rok podpory ESU zdarma

Loni v říjnu skončila podpora Windows 10. Uživatelé však mohli na rok získat rozšířenou podporu ESU (Extended Security Updates) zdarma. Ta měla skončit letos 12. října. Microsoft však tuto podporu rozšířil o rok až do 12. října 2027 (na konci článku poznámka editora z 25. června 2026).
Microsoft říká, že tímto krokem chce dopřát uživatelům více času k přechodu na Windows 11 a zároveň jim po tuto dobu poskytovat bezpečnostní aktualizace. Nové datum naleznete také na stránce věnované ESU.
(zdroj: arstechnica, bleepingcomputer)