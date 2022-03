Windows 11 budě volitelně dělat aktualizace při dostatku obnovitelné energie

Autor: Depositphotos

Ve středu vyšel Windows 11 Insider Preview Build 22567. Z novinek mě zaujala možnost nastavit neoblíbené a dlouhé aktualizace operačního systému na dobu, kdy bude ve vaší elektrické síti dostatek obnovitelné energie. Tím by se přispělo ke snížení emisí CO 2 .

Data o energii budou čerpána ze serverů Watt Time (nemá ČR) a electricityMap (má ČR). Novinka je experimentální a nebude dostupná hned všem z programu Insider, jen některým. Zajímavé by bylo zjistit úsporu CO 2 , pokud by všechny počítače s operačním systémem Windows přešly na Linux.

(zdroj: arstechnica)