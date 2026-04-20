Windows 11 budou nově moci formátovat FAT32 větší než 32 GB

Windows od roku 1994 umí naformátovat na FAT32 jen oddíly s velikostí do 32 GB. Toto omezení vzniklo uměle a může za něj patrně Dave Plummer. Omezení přetrvalo až do Windows 11. Oddíly FAT32 mohou být teoreticky až 2 TB velké, ale na formátování ve Windows bylo potřeba používat programy třetích stran. V Linuxu
mkfs.vfat nemá s formátováním problém. Před více než týdnem Microsoft oznámil, že
format v příkazové řádce Windows 11 bude umět formátovat FAT32 až do 2 TB.
Už jste tuto zprávu někdy slyšeli? Gratulujeme, máte výbornou paměť. Opravdu před necelými dvěma roky jsme psali to stejné. Jediný rozdíl je v tom, že se jednalo o canary channel (zhruba jako alfa), nyní jde o dev channel (beta). Takže už zanedlouho se změna dostane do stabilních Windows 11.
