Windows 11 rozbíjejí SSD, nebo je to jinak?

Vyšklebená tlama
Dnes
M.2 SSD Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
M.2 SSD

Jak jsme psali před týdnem, aktualizace Windows 11 odpojovala některým uživatelům disky SSD při přenosu velkého množství souborů. Microsoftu na veřejnou výzvu patrně nikdo do minulého týdne problém nenahlásil.

Kromě toho tým zákaznické podpory společnosti Microsoft neobdržel žádné zprávy od zákazníků, kteří by se s tímto problémem setkali. Pokud se s tímto problémem setkáváte, obraťte se na podporu pro firmy (Support for Business) nebo použijte centrum zpětné vazby (Feedback Hub) k podání zprávy, uvádí Microsoft.

Výrobci řadičů Phison se nepodařilo problém zreprodukovat po více než 4 500 kumulativních hodinách testů  a přes 2 200 testovacích cyklech. Je tedy možné, že jde o problém v konkrétních sestavách. Hlavním podezřelým je přehřívání SSD.

(Zdroj: xda-developers)

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

