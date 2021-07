Windows 11 subsystem for Android

Windows 11 bude mít Windows subsystem for Android (WSA), který bude fungovat podobně jako Windows subsystem for Linux (WSL), který najdete ve Windows 10. WSA tedy umožní běh aplikací pro Android a bude používat Amazon Appstore. Aplikace by měly být nabízeny přímo přes Windows Store. Microsoft se tedy úplně obejde bez Google Play Services. Aplikace, které nebudou nativně pro x86 se budou emulovat s pomocí Intel Bridge Technology. Jak na tom budou procesory AMD zatím není známo.

Amazon již potvrdil, že jeho Appstore bude podporovat nový standard aplikací AAB (Android App Bundles), který má nahradit stávající APK formát. Aplikace bude možné provozovat i bez Windows Store případně Amazon Appstore (sideloading).

(zdroj: bleepingcomputer)