Windows Subsystem for Linux je možné stahovat a aktualizovat přes Microsoft Store

Autor: Microsoft, Larry Ewing

Microsoft vyvíjí podporu pro linuxové aplikace ve Windows už několik let. Nyní nástroj zvaný Windows Subsystem for Linux (WSL) dosáhl verze 1.0.0 a uživatelé jej mohou začít stahovat. Důležitou změnou je, že tato verze je dostupná přes Microsoft Store a je to také výchozí způsob instalace. To umožňuje oddělit aktualizace WSL nových verzí od vydání Windows.





Uživatelé instalující pomocí wsl --install nebo aktualizující s wsl --update už dostanou verzi ze Store. Ta bude ještě nějakou dobu koexistovat s původní verzí integrovanou do Windows 11. Verzi ze Store je ale možné instalovat také do Windows 10 a získat tím všechny novinky, včetně možnosti běhu grafických aplikací. Instalaci je možné provést na Windows 10 ve verzích 21H1, 21H2 nebo 22H2 a na Windows 11 verze 21H2.





WSL je mezi vývojáři velmi populární, což dokazuje také nedávný průzkum na Stack Overflow. Podle něj používá WSL 15 % vývojářů, přičemž 31 % vyvíjí na macOS, 40 % přímo na Linuxu a 62 % na Windows.