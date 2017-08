 »   »  Windows Subsystem for Linux už nebude beta

Roman Bořánek

Už je to nějakých 17 měsíců, co Microsoft uvedl Windows Subsystem for Linux, nástroj umožňující na Windows spouštět textové linuxové programy. Nyní bylo oznámeno, že od insider sestavení 16251 a tedy i v podzimní velké aktualizaci Windows už nástroj nebude označen jako beta.

V praxi to žádnou velkou změnu neznamená. Stále půjde o funkci, která nebude ve výchozím stavu součástí Windows a zájemci ji budou muset aktivovat. Odstranění nálepky beta alespoň ukazuje, že nástroj už by měl mít určitou kvalitu a stabilitu. I když ze své podstaty nikdy dokonalý nebude, podobně jako třeba Wine.

(Zdroj: OMG Ubuntu)