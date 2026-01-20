Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Wine 11.0 odstraňuje samostatné příkazy pro 32bitové a 64bitové binárky

Wine 11.0 odstraňuje samostatné příkazy pro 32bitové a 64bitové binárky

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Víno wine Autor: Depositphotos

Po roce od předchozího vydání je tu očekávané Wine 11.0. Wine umožňuje spouštět 16bitové, 32bitové a 64bitové binárky Windows x86 na moderních operačních systémech. Tato verze odstraňuje rozdělení mezi 32bitovými a 64bitovými příkazy ( wine32 a wine64): interně zpracovává spouštění 32bitových binárních souborů na 64bitových operačních systémech.

V Linuxu podporuje tato verze synchronizační primitivum jádra NT (ntsync), které bylo zavedeno v jádře 6.14 v březnu 2025 a přidává do jádra synchronizační primitiva kompatibilní s Windows NT, kromě nativního systémového volání  futex().

Wine 11 vykresluje nativně přes Wayland, pokud je k dispozici, ale nyní dokáže zpracovat také schránku na Waylandu. Stále však funguje s X11 a nyní zvládá věci jako přepnutí do režimu celé obrazovky. Byla vylepšena podpora Direct3D a Wine 11 může používat nativní dekódování videa H.264 pomocí Vulkanu. Bylo vylepšeno zpracování SCSI, skenování, joysticků a gamepadů, včetně force-feedbacku, a přibylo mnoho dalších méně viditelných změn.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

