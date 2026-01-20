Wine 11.0 odstraňuje samostatné příkazy pro 32bitové a 64bitové binárky

Po roce od předchozího vydání je tu očekávané Wine 11.0. Wine umožňuje spouštět 16bitové, 32bitové a 64bitové binárky Windows x86 na moderních operačních systémech. Tato verze odstraňuje rozdělení mezi 32bitovými a 64bitovými příkazy (
wine32 a
wine64): interně zpracovává spouštění 32bitových binárních souborů na 64bitových operačních systémech.
V Linuxu podporuje tato verze synchronizační primitivum jádra NT (ntsync), které bylo zavedeno v jádře 6.14 v březnu 2025 a přidává do jádra synchronizační primitiva kompatibilní s Windows NT, kromě nativního systémového volání
futex().
Wine 11 vykresluje nativně přes Wayland, pokud je k dispozici, ale nyní dokáže zpracovat také schránku na Waylandu. Stále však funguje s X11 a nyní zvládá věci jako přepnutí do režimu celé obrazovky. Byla vylepšena podpora Direct3D a Wine 11 může používat nativní dekódování videa H.264 pomocí Vulkanu. Bylo vylepšeno zpracování SCSI, skenování, joysticků a gamepadů, včetně force-feedbacku, a přibylo mnoho dalších méně viditelných změn.