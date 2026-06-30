Wine 11.12 nejen s neceločíselným škálováním na Waylandu

Nová verze Wine 11.12 se sice o pár dní zpozdila oproti obvyklému cyklu vydávání nových verzí co dva týdny, nicméně je tady a s ní hlavně vylepšení Wayland ovladače o podporu neceločíselného škálování. A to včetně podpory různých hodnot dpi u vícemonitorových konfigurací.
Jedenáct-dvanáctka pak nově zahrnuje i knihovny
libswresample a
libswscale z projektu FFmpeg, přináší aktualizovaný Mono engine na verzi odpovídající Mono 11.2 a také přidává XSLPattern parser reimplementovaný v MSXML.
Opraveno je celkem 27 chyb, kdy ta nejstarší byla uzavřena po více než 21 letech, nahlášena byla začátkem června 2005.