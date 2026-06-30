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Wine 11.12 nejen s neceločíselným škálováním na Waylandu

David Ježek
Včera
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Wine víno Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
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Nová verze Wine 11.12 se sice o pár dní zpozdila oproti obvyklému cyklu vydávání nových verzí co dva týdny, nicméně je tady a s ní hlavně vylepšení Wayland ovladače o podporu neceločíselného škálování. A to včetně podpory různých hodnot dpi u vícemonitorových konfigurací.

Jedenáct-dvanáctka pak nově zahrnuje i knihovny libswresample a libswscale z projektu FFmpeg, přináší aktualizovaný Mono engine na verzi odpovídající Mono 11.2 a také přidává XSLPattern parser reimplementovaný v MSXML.

Opraveno je celkem 27 chyb, kdy ta nejstarší byla uzavřena po více než 21 letech, nahlášena byla začátkem června 2005.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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