 »   »  Wine 3.0.0 v půlce ledna, poté podpora D3D12

David Ježek

Blížící se vydání Wine 3.0 bude příští týden zmrazeno a čeká se už jen ladění posledních detailů. Vydání ostré verze je v plánu na polovinu ledna. Poté se naplno rozjede vývoj další verze příští generace, která zaměří pozornost od podpory Direct3D 11 na verzi 12.

Od Wine 3.0.0 v lednu můžeme očekávat právě lepší podporu, resp. funkční provoz aplikací využívajících Direct3D 11. To automaticky neznamená bezproblémovou funkčnost všech her. Aktuálně lze s určitými obtížemi spouštět / hrát tituly jako Deus Ex: Human Revolution, Prey 2017, Crysis 2 či Witcher 3, novější hry postavené na pozdějších enginech jako Far Cry Primal ale stále mají nemalé problémy. Tak či onak je to v podpoře zhruba 8 let staré verze Direct3D konečně pokrok k funkčnímu kódu.

Další novinky zahrnou Direct3D Command Stream, spoustu kódu pro Android (počáteční grafický ovladač, podpora OpenGL, zvuku atd.), vylepšení podpory Direct2D a DirectDraw, asnychronního I/O, přednačítání pro ARM64 či aktualizaci Unicode.

Tolik řada 3.x. Pro další budoucí velkou verzi je ale potřeba zapracovat na podpoře DirectX 12, tedy zejména Direct3D 12. Wine pro tyto účely použije překlad na API Vulkan (zváno VKD3D), které je na Linuxu standardně podporováno. Direct3D 12 je na světě už 2 roky a ve hrách pro platformu Windows se používá. Spoustu věci toto rozhraní převzalo z AMD Mantle (ze kterého evolučně vzešlo API Vulkan).