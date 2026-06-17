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Wine na Waylandu dostává podporu neceločíselného škálování

David Ježek
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Wine víno Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
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Pár dní po vydání Wine 11.11 míří do vývojové větve projektu, a do budoucího vydání 11.12, podpora neceločíselného škálování při běhu na Waylandu. Příslušný ovladač ve Wine má začleněnu podporu a můžeme předpokládat, že se věc objeví ve finálním Wine 12.0 začátkem příštího roku.

Podporu implementoval vývojář Etaash Mathamsetty. Konstatuje, že cílem bylo sjednotit ve Wayland ovladači Wine funkcionalitu s tím, jak se Wine chová s X11, resp. při běhu na XWaylandu. Výsledkem je implementace, která pro různé monitory s různými dpi dává lépe vypadající výsledek, než právě implementace pro XWayland.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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