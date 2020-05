 »   »  WireGuard byl portován do jádra OpenBSD, míří do upstreamu

WireGuard se nedávno stal součástí linuxového jádra verze 5.6 a nyní byl portován také do jádra OpenBSD. Autorem této portace je Matt Dunwoodie, úzce s ním spolupracoval také sám Jason Donenfeld, autor WireGuardu. Vývoj trval dva roky a je připraven modul do jádra, potřebné změny pro ifconfig , podpora pro tcpdump , dokumentace a integrace do systému.

Nejde přitom jen o překlopení existujícího linuxového modulu do OpenBSD, ale vše je napsáno znovu s ohledem na zvyklosti ve světě BSD. Kód jaderného modulu je například velmi jednoduchý a má jen asi 3000 řádek. Dunwoodie tvrdí, že vše podstatné je dokončeno a kód je připraven na zařazení do upstreamu.

WireGuard je původně linuxová VPN, která je součástí jádra a jejíž hlavní výhodou je jednoduchost. Jak z hlediska minimalistického kódu, tak i z hlediska uživatele. Více o ovládání a použití najdete v našem seriálu WireGuard pro jednoduchou linuxovou VPN.