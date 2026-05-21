WordPress 7.0 Armstrong přináší integraci AI a vylepšenou administraci

Vývojáři podle plánu vydali novou verzi populárního redakčního systému WordPress 7.0, která nese kódové jméno Armstrong odkazující na legendárního jazzmana Louise Armstronga. To podstatné jsme shrnuli ve včerejším článku o těch nejdůležitějších novinkách.
Nová verze přináší integraci služeb spojených s umělou inteligencí, standardizovaný způsob napojení modulů na externí služby, vylepšený editor Gutenberg, centrální správu písem, modernizovanou administraci, rozšíření responzivního designu a vylepšení v oblasti přístupnosti.
Zlepšení výkonu se zaměřují na přesnější stanovení priorit při načítání obrázků, zejména v případech, kdy skryté obrázky uvnitř navigačních překryvů nebo interaktivních bloků ovlivňují načítání klíčových zdrojů. WordPress 7.0 rovněž vylepšuje načítání šablon bloků na vyžádání v klasických šablonách a přidává podporu pro skripty využívající moduly, což pomáhá omezit jevy blokující vykreslování.