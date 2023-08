WordPress nabízí podporu na 100 let za 850 tisíc Kč

Autor: WordPress

V květnu oslavil WordPress 20 let existence a nyní dává světu opožděný dárek. Kdo chce, může si jej zajistit i s 24/7 podporou na celých 100 let dopředu za částku 38 tisíc USD, tedy v přímém přepočtu zhruba 850 tisíc Kč. Zaplatíte hned a dalších 100 let nemusíte nic řešit (ani inflaci).





Nabídka zmiňuje explicitně třeba rodiny toužící uchovat svůj digitální obsah jako fotky či videa, případně zakladatele firem, kteří by rádi drželi firemní dědictví pro budoucí generace online či obecně jednotlivce, kteří chtějí stabilní, flexibilní a uživatelsky upravitelnou online domovinu, která se bude adaptovat na všechny změny, které budoucnost přinese.





Součástí 100letého balíku je registrace domény, garance vícenásobných záloh distribuovaných na geograficky odlišná datová centra, automatické nahrávání záloh na Internet Archive (pokud jde o veřejný obsah), jistota přenosu vlastnictví včetně asistence pro proces (např. kupujete-li 100letý plán čerstvě narozenému vnoučkovi) a samozřejmě Top-Tier Managed WordPress Hosting plus prémiová 24/7 podpora.