 »   »  Workshop Elasticsearch v Plzni

RTsoft.cz

Máte volno 25. dubna 2018 od 17 hod? Zajímáte se, či pracujete v IT? Využíváte, či máte alespoň povědomí o technologii Elasticsearch? My jí používáme na knihydobrovsky.cz (shoproku 2017) a chceme se s vámi o to podělit při drinku v Beer Factory v Plzni. Náš programátor předvede různé možnosti využití tohoto distribuovaného vyhledávacího nástroje a obhájí, proč zrovna tato technologie. Diskusi se meze nekladou.

Počítač nechte doma, postačí dobrá nálada. Navíc si můžete před konáním akce zkusit zpracovat jednoduchou úlohu a tím se zařadit do slosování o cenu. A místo na akci máte jisté. Zadání a více informací najdete na www.rtsoft.cz/workshopy/. Vstupné je zdarma a občerstvení zajištěno.