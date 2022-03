Workshop v Plzni: testování webových aplikací v Cypress.io

Autor: © varijanta - Fotolia.com

Dne 23. března 2022 od 18 hodin pořádá firma RTsoft workshop na téma Testování webových aplikací v Cypress.io. Akce proběhne v Plzni v restauraci u Salzmannů v salónku v 1. patře. Workshop je zdarma, pivo a malé občerstvení je zajištěno.

Přednáška se zaměří na to, jak si jednoduchým způsobem ulehčit práci při vývoji webových aplikací, konkrétně v oblasti testování. Zjistíte, jak si ušetřit drahocenný čas převedením manuálního testování na automatické testování. Do hlavní role je tentokrát obsazený testovací e2e framework Cypress. Těšit se můžete na ukázku jednoduché integrace frameworku do vašich aplikací, na praktické ukázky automatických testů a nebude chybět ani jejich nastavení na CI.

Rezervace místa je možná přes facebookovou událost, případně na e-mailu vitakova@rtsoft.cz.