World of Warcraft slaví 20 let a stále se hraje

Autor: NICE! World of Warcraft

Společnost Blizzard Entertainment poprvé vydala hru World of Warcraft v listopadu roku 2004, slavíme tedy dvacet let její existence. Hra změnila navždy svět počítačových her a okamžitě uchvátila miliony hráčů po celém světě. Co ji ale dělá tak výjimečnou, je její schopnost spojit lidi napříč kontinenty, nabídnout jim obrovské a živé světy k prozkoumání a hluboký příběh, který se neustále vyvíjí. Každé rozšíření přidávalo nové prvky a příběhové linky, které hráče stále motivovaly k návratu.





Svět Azeroth, na kterém hra staví, je místem, kde se historie, kultura a magické síly setkávají v neustálém konfliktu. World of Warcraft je unikátní tím, že se neustále vyvíjí podle potřeb a přání komunity. Blizzard se systematicky stará o nové obsahové aktualizace, vylepšení a modernizace, které udržují hru stále zábavnou, i když hra už dosáhla svého dvacátého výročí. A to i přesto, že na poli online her se objevilo mnoho konkurentů, WoW zůstává jednou z největších a nejvlivnějších značek, která ovlivnila celé generace hráčů.

Blizzard Entertainment už dlouhou dobu nezveřejňuje konkrétní čísla o počtu aktivních hráčů. Na vrcholu své popularity, kolem roku 2010, měl WoW více než 12 milionů aktivních předplatitelů, což z něj činilo nejpopulárnější MMORPG na světě. Počet hráčů postupně klesal, odhady z roku 2023 hovoří o několika milionech aktivních hráčů. V posledních letech se Blizzard snažil o obnovení zájmu hráčů prostřednictvím nových rozšíření, jako je Shadowlands (2020), Dragonflight (2022) nebo The War Within (2024).