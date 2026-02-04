Root.cz  »  Linux  »  X.Org Developers Conference 2026 bude v kanadském Torontu, zaplatí ji ARM

X.Org Developers Conference 2026 bude v kanadském Torontu, zaplatí ji ARM

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

X.Org logo Autor: Sven, podle licence: CC BY-SA 3.0
X.Org logo

Nadace X.Org oznamuje, že letošní vývojářská konference bude v Kanadě, konkrétně v Torontu, a o náklady na akci se postará ARM. Mark Filion z Colabora dokonce uvádí, že ARM se postará o organizaci celé akce. X.Org Developers Conference 2026 je v plánu na konec září tohoto roku.

V komunitním centru Daniels Spectrum v Torontu tedy 28. až 30. září proběhne akce XDC2026 pod jejíž křídla nepatří jen X.Org Server či Wayland, ale i balíky ovladačů projektu Mesa, jaderné ovladače pro Direct Rendering Manager (DRM) či věci jako libinput a další prvky.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI