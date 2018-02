 »   »  X.Org Server 1.20 přinese řadu novinek, přichází RC verze

David Ježek

Loni se kolem projektu X.Org moc zásadních věcí nedělo, nicméně vydání nové verze 1.20 se pomalu blíží. Phoronix shrnuje novinky, které tato verze navazující na 1.19 z listopadu 2016 přinese.

Očekávejme lepší podporu Steam VR, resp. kitu HTC Vive na Linuxu. Obecně se zlepší podpora displejů s poměry stran 16:9 a 16:10 (informovali jsme v lednu), serverová část GLVND umožní OpenGL ovladačům pokrývat odlišné X obrazovky (pomůže strojů v více GPU apod.). Podpora EGLStreams pro XWayland by konečně měla umožnit použití XWayland s uzavřenými ovladači Nvidia.