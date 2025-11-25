Root.cz  »  Linux  »  X.Org Server 21.1.21 opravuje několik regresí

X.Org Server 21.1.21 opravuje několik regresí

David Ježek
Včera
přidejte názor

Sdílet

X.Org logo Autor: Sven, podle licence: CC BY-SA 3.0
X.Org logo

Několik dalších bezpečnostních problémů sešlo se po jisté době v projektu X.Org Serveru, a tak přichází tradiční opravné vydání Olivier Fourdannově vydané verzi 21.1.21 konstatuje, že tentokrát řešili několik regresí.

Konkrétně se podařilo do stabilní řady backportovat některé opravy, které ale ve stabilní ředě nic neřeší, naopak zavádějí zmíněné regrese, a to v oblasti Nvidia PRIME, tedy běhu GPU Nvidia s uzavřeným ovladačem v hybridní GPU konfiguraci.

Další zavlečené problémy zahrnují chyby funkčnosti 10bitového výstupu s ovladačem AMDGPU a celkově snížený výkon ovladače AMDGPU. Doporučuje se tedy aktualizovat na tuto novou verzi, která vše vrací do lepšího stavu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Jak funguje platforma IBM Power11?

Jurečka blouzní ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Změní se lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Vánoční nákupy ohrožují podvodné e-shopy a falešné reklamy

Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Případů přibývá

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…