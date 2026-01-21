Root.cz  »  Nástroje a utility  »  XDG-Desktop-Portal 1.21 přidává Reduced Motion Setting a podporu Linyaps

KDE Plasma 6.3.0 Autor: KDE
KDE Plasma 6.3.0

Dvě menší novinky obsahuje aktualizační vydání XDG-Desktop-Portal 1.21. Ve specifikaci je nově podpora „balíčkovacího formátu“ Linyaps, tedy „Linyaps Is Not Yet Another Packaging System“, což je distribučně nezávislý systém balíčků vzešlý z Deepin Linuxu, avšak nyní již podporovaný dalšími, přibyla příslušná podtřída linyaps xdpAppInfo.

Nově také mají autoři nástrojů k dispozici nové nastavení pro omezení animací v Settings Portal, které povede k tomu, že u aplikace budou omezeny animace na pouze nezbytně nutné. XDG-Desktop-Portal také nově umí běh testů s kontrolou paměti na bázi Valgrind, metodu ConfigureShortcuts pro Global Shortcuts Portal a došlo i na některé dílčí opravy chyb a další drobnější vylepšení. Podrobnosti shrnuje přehled na GitHubu projektu.

