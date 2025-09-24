Root.cz  »  Serverový hardware  »  Xeony Granite Rapids v AI výpočtech až třikrát rychlejší při použití instrukcí AMX

Xeony Granite Rapids v AI výpočtech až třikrát rychlejší při použití instrukcí AMX

David Ježek
Včera
6 nových názorů

Sdílet

Intel Xeon Granite Rapids Autor: Intel
Intel Xeon Granite Rapids

Instrukční sada Intel Advanced Matrix Extensions (zkráceně Intel AMX) je jednou z klíčových částí výbavy představenou před 5 lety s procesory Xeon generace Sapphire Rapids. Spolu s dalšími rozšířeními ji Intel nasadil i u aktuální 6. generace Xeonů Scalable, známé jako Granite Rapids. 

Tyto až 128jádrové Xeony přicházely na trh od konce loňského roku, resp. začátku tohoto. Nezřídka píšeme o testech, které Phoronix provádí na nejvyšší modelové řadě Xeon 6980P. Nejinak je tomu i u aktuální testu vlivu použití AMX na výpočty strojového učení.

Konkrétně Phoronix měřil na stroji se dvěma těmito Xeony, tedy celkově s 256 CPU jádry / 512 HT vlákny. Testy provedené na balíku OpenVINO a Llama.cpp v průměru ukazují nárůst výkonu na trojnásobek, při velmi mírně vyšší spotřebě a prakticky nezměněné teplotní charakteristice CPU za běhu. Jinými slovy: použití AMX přináší zhruba trojnásobný výkon bez vlivu na spotřebu systému a jeho provozní teploty. 

Další testy, které Phoronix plánuje, provedou srovnání s aktuálními možnostmi obdobné platformy s AMD EPYC.

Vstoupit do diskuse (6 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Cesta k superrychlému ethernetu

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

Přístroje, které mají měřit cukr bez kapky krve, nefungují

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Největšími investory do spywaru jsou Spojené státy

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI