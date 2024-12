Xfce 4.20 vyjde za dva týdny, ladí se poslední detaily

Autor: Xfce, kaz sb

Vývojáři uvolnili Xfce 4.20 Pre2, což by měla být poslední testovací verze před ostrým vydáním. Byly opraveny některé dříve objevené chyby a probíhá poslední ladění. Vydání Xfce 4.20 je v tuto chvíli naplánováno na 15. prosince. Proběhl také výběr pozadí plochy, přišlo celkem 54 návrhů od 18 uživatelů.





Xfce 4.20 by mělo přinést předběžnou podporu Waylandu do základních komponent bez ztráty podpory X11. Součástí tohoto vydání by měla být minimální nezbytná sada funkcí. Další budou postupně přidávány v rámci příprav na následující vydání. Bude pokračovat úsilí o zdokonalení výkonu již portovaných uživatelských aplikací v prostředí založeném na Waylandu.