 »   »  Xfce integruje podporu hybridního spánku

Petr Krčmář

Vývojáři desktopového prostředí Xfce přidali do kódu funkci umožňující využít takzvaný hybridní spánek. Při něm se zapíše obraz paměti do swapového oddílu a poté počítač usne normálním způsobem do paměti (S3, suspend to RAM). Umožňuje to kombinovat výhody obou přístupů: z paměti systém naskočí rychle a vy můžete okamžitě pokračovat v práci a i když se baterie během spánku vybije, nepřijdete o data, protože je možné nastartovat z obrazu paměti uloženého bezpečně na disku.

Aby bylo možné funkci využít, musí jádro i ACPI podporovat oba režimy: suspend to RAM (S3) i suspend to disk (S4). Nový kód je součástí komponenty xfce4-session a kromě volání správných funkcí jádra byla také do odhlašovací obrazovky přidána příslušná volba.

(Zdroj: Phoronix)