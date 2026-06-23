Xfce má první testovací vydání kompozitoru xfwl4 pro Wayland

Na začátku roku jsme psali o tom, že projekt Xfce vyvíjí vlastní kompozitor xfwl4 pro Wayland. Brian Tarricone nyní oznámil, že je k dispozici první předběžná testovací verze.
Po téměř šesti měsících práce mám pocit, že je to připravené k širšímu využití, i když se samozřejmě objeví chyby a budou chybět některé funkce. Berte to jako alfa verzi, uvedl Tarricone.
Cílem projektu je dosáhnout chování, které se co nejvíce blíží klasické pracovní ploše Xfce běžící na serveru X. V ideálním případě by uživatel mohl přepínat mezi oběma verzemi, aniž by si vůbec všiml, že existuje nějaký rozdíl.
Ve skutečnosti to zřejmě nebude tak úplně hladké a je ještě třeba udělat mnoho práce, abychom se tomuto ideálu co nejvíce přiblížili. Jedná se však přinejmenším o první solidní pokus v tomto směru.
Řada věcí ještě není dodělaná, například dialog pro nastavení myši a touchpadu (volby provedení v X11 se ovšem aplikují i v xfwl4), dialog pracovních ploch, podpora okraje obrazovky bez oken, menu okna vyvolané prostředním tlačítkem, náhled ploch v panelu, některé klávesové zkratky a podpora pro obnovení pozice okna při opětovném spuštění aplikace. Většina těchto věcí je nahlášená a postupně se na nich bude pracovat.