Xfce začalo vyvíjet vlastní kompozitor xfwl4 pro Wayland

Projekt Xfce oznámil, že bude financovat dlouholetého vývojáře Briana Tarriconeho, který vytvoří nový kompozitor pro Xfce využívající Wayland. Kompozitor ponese jméno xfwl4.
Iniciativa využije značnou část darů pro projekt, ale věříme, že se jedná o důležitou investici do budoucnosti Xfce, uvádějí vývojáři v oznámení.
Cílem je, aby nový xfwl4 nabízel stejnou funkčnost a chování jako současný xfwm4, s ohledem na rozdíly mezi X11 a Waylandem. Používání xfwl4 by mělo být stejné jako používání xfwm4 na X11.
Plánujeme dokonce znovu použít stávající konfigurační dialogy xfwm4 a nastavení xfconf, aby byl přechod plynulý.
Xfwl4 nebude založen na existujícím kódu xfwm4. Místo toho bude napsán od základu v jazyce Rust s využitím stavebních bloků knihovny Smithay, která je přímo určena pro psaní kompozitoru v Rustu. Původní snahy přepsal xfwm4 pro podporu X11 a Waylandu nakonec selhaly, protože původní řešení není dobře připraveno na oba tak odlišné přístupy k vykreslování desktopu.
Vývoj už začal, prvního vydání bychom se měli snad dočkat v polovině roku. Práce lze sledovat na projektovém GitLabu, kam je možné také případně hlásit problémy.