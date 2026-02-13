Root.cz  »  Souborové systémy  »  XFS se bude s jádrem 7.0 opravovat samo

XFS se bude s jádrem 7.0 opravovat samo

Jan Fikar
Dnes
Pevný disk HDD Autor: Depositphotos

Do jádra 7.0 byly poslány změny souborového systému XFS. Nejzajímavější je funkce automatického opravování (autonomous self healing). Souborový systém bude do uživatelského prostoru hlásit chyby v metadatech, chyby I/O a změny stavu (unmount, shutdown, …). V uživatelském prostoru poběží jako démon xfs_healer a bude se snažit chyby opravit.

XFS má již nějakou dobu experimentální opravu za běhu, zatím iniciovanou ručně či periodicky z cronu. Nově by vše mohlo fungovat automaticky. XFS bude také nově využívat hlášení chyb přes jednotný fserror. Dříve každý souborový systém hlásil chyby sám. Nyní bude vše sjednoceno. EXT4 by měl také v jádře 7.0 využívat fserror. Ve výchozím stavu se chyby budou kontrolovat jednou za den. Pomocí err_report_sec  půjde nastavit vlastní čas pro kontrolu, či kontrolu vypnout. 

(zdroj: phoronix)

