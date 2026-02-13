XFS se bude s jádrem 7.0 opravovat samo

Do jádra 7.0 byly poslány změny souborového systému XFS. Nejzajímavější je funkce automatického opravování (autonomous self healing). Souborový systém bude do uživatelského prostoru hlásit chyby v metadatech, chyby I/O a změny stavu (unmount, shutdown, …). V uživatelském prostoru poběží jako démon
xfs_healer a bude se snažit chyby opravit.
XFS má již nějakou dobu experimentální opravu za běhu, zatím iniciovanou ručně či periodicky z cronu. Nově by vše mohlo fungovat automaticky. XFS bude také nově využívat hlášení chyb přes jednotný
fserror. Dříve každý souborový systém hlásil chyby sám. Nyní bude vše sjednoceno. EXT4 by měl také v jádře 7.0 využívat
fserror. Ve výchozím stavu se chyby budou kontrolovat jednou za den. Pomocí
err_report_sec půjde nastavit vlastní čas pro kontrolu, či kontrolu vypnout.
(zdroj: phoronix)