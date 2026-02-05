Root.cz  »  Video  »  YouTube ruší přehrávání na pozadí v mobilních prohlížečích třetích stran

YouTube ruší přehrávání na pozadí v mobilních prohlížečích třetích stran

Petr Krčmář
Dnes
5 nových názorů

Sdílet

YouTube Premium Autor: Shutterstock
YouTube Premium

YouTube potvrdil, že blokuje přehrávání na pozadí pro uživatele neplacených účtů v mobilních prohlížečích třetích stran, včetně Samsung Internet, Brave, Vivaldi a Microsoft Edge. Uživatelé tak už nemají možnost ponechat zvuk videa spuštěný i po minimalizaci prohlížeče nebo uzamčení obrazovky.

Uživatelé začali na tento problém upozorňovat minulý týden. Všimli si, že zvuk se přeruší v okamžiku, kdy je opuštěn prohlížeč, někdy po krátkém zobrazení oznámení „MediaOngoingActivity“, které se objeví před zmizením ovládacích prvků médií.

Mluvčí společnosti Google změnu potvrdil a uvedl, že platforma „aktualizovala uživatelské prostředí, aby zajistila konzistentnost“. Označil přehrávání na pozadí za funkci dostupnou výhradně v rámci služby Premium.

Vstoupit do diskuse (5 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI