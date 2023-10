Z Chrome a Chromium zmizí podpora video formátu Theora

Do projektu Google Chrome / Chromium doputovala úprava, která z prohlížeče odstraní podporu videa ve formátu Theora (též historicky známého jako Ogg Theora), tedy otevřeného video formátu vyvíjeného pod Xiph.Org, z něhož některé aspekty byly později přeneseny do formátu AV1.





Důvodem není jen aktuálně již prakticky nulové používání tohoto formátu, ale také bezpečnostní rizika schovaná v starém kódu. Thoera z Chrome/Chromium zmizí v horizontu několika měsíců, v lednu bude deaktivována a verzí, která podporu odstraní, bude Chrome 123 v březnu příštího roku. Podpora kontejneru .ogg nadále v Chrome / Chromiu bude.





Theora tu s námi byla od roku 2004, poslední verze pak přišla v roce 2011. Vždy kvalitativně zaostávala za patenty svázaným světem MPEG, nicméně s vydáním verze 1.1 „Thusnelda“ jakoby před lety naznačovala, že má co nabídnout. Osobně jsem nikdy žádné video do Theory nekódoval, jen občasné experimenty. Jak jste to měli s Theorou vy?