Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Z jádra Linux mizí téměř poslední zmínky o ReiserFS

Z jádra Linux mizí téměř poslední zmínky o ReiserFS

David Ježek
Včera
1 nový názor

Pevný disk HDD Autor: Depositphotos

V roce 2022 byl souborový systém ReiserFS označen za deprecated. V roce 2024 s vydáním jádra Linux 6.13 došlo k jeho odstranění a nyní mizí i poslední zmínky o této části historie linuxového jádra.

V Linuxu totiž nedopatřením zůstaly určité zmínky v dokumentaci a některých nástrojích. Patche, které nyní do jádra poslal David Štěrba ze SUSE, je odstraňují. Jediné, co ještě zůstává, jsou věci kolem ReiserFS R5 hashovací funkce, které jsou v jádru stále používány.

Doplňme, že Reiser4 ani Reiser5 se do jádra nikdy nedostaly, nyní je jejich kód beztak už tři roky neudržovaný a nedá se očekávat, že by se to někdy změnilo. Hans Reiser stále sedí ve vězení (před 17 lety dostal 15 let až doživotí, za vraždu prvního stupně, přiznáním viny sníženu na vraždu druhého stupně), aktuálně konkrétně v California Health Care Facility ve Stocktonu. V roce 2022 mu byla zamítnuta žádost o podmínečné propuštění, a to na příštích 5 let. Letos v říjnu bude mít další předběžné slyšení o podmínečném propuštění.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

