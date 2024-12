Za půl roku bylo vydraženo 2 803 domén v .CZ, zájem je jen o každou třicátou nabízenou

Autor: CZ.NIC

Zdeněk Brůna, technický ředitel sdružení CZ.NIC, zveřejnil statistiky aukcí domén za prvních šest měsíců jejich provozu. Do aukce se dostanou zrušené nebo zaniklé domény, které se nově neuvolňují k další registraci, ale putují do dražby. Více v článku CZ.NIC spouští aukce domén, běží veřejné testování.





V prvním půlroce, tedy v období od 16. května do 15. listopadu, prošlo aukcemi 85 290 domén, z toho na 2 803 (3,29%) z nich byl proveden alespoň jeden příhoz, tedy byly vydraženy. Zaplaceno pak skutečně bylo ve 2 734 případů (97,54%) a z nich pak došlo k registraci 2 538 (92,83%) domén.

Podíl domén, které jsou pro aukce atraktivní v měsíčním pohledu, kolísá mezi necelými třemi a pěti procenty. V jednotlivých dnech pak atraktivita domén kolísá více a podíl domén s příhozem se v denním pohledu obvykle pohybuje mezi jedním a sedmi procenty. To je, vzhledem k faktu, že se pokaždé draží úplně jiné domény, celkem pochopitelné, vysvětluje tento jev Zdeněk Brůna.

Do systému aukcí se za první půlrok přihlásilo více než 3 000 unikátních ověřených identit, z toho jich 742 aukci aktivně vyzkoušelo (alespoň jednou přihodilo) a z doménové aukční síně odešlo 622 různých výherců. Rozložení podle počtu výher jednotlivých výherců ukazuje, že do aukcí si pro jednu doménu přišla většina dražitelů (více než 60 %), že existují velké desítky těch, co vyhráli v aukcích vícekrát a že jen několik málo z nich zvítězilo ve více než 100 aukcích.