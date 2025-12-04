Root.cz  »  Bezpečnost  »  Za rekordní útok DDoS 29,7 Tb/s může botnet Aisuru

Za rekordní útok DDoS 29,7 Tb/s může botnet Aisuru

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

DDoS útok kabel hoří ethernet internet Autor: Root.cz s využitím DALL-E

Cloudflare včera informoval o rekordním útoku DDoS s tokem 29,7 Tb/s. Útok trval 69 sekund a šlo o takzvané „kobercové bombardování“ přes UDP cílené v průměru na 15 tisíc portů za sekundu.  Za útokem stojí nájemný botnet Aisuru. Cílem byly například telekomunikační instituce, finanční instituce a herní průmysl.

Útok byl tak silný, že vyřadil v USA několik ISP. Ti však nebyli cílem útoku, ale naopak v jejich síti byly jednotlivé uzly botnetu Aisuru. Tento botnet podle Cloudflare jen v letošním roce provedl již 2 867 útoků.

Celkově roste počet útoků DDoS. Nejčastějšími cíli jsou Čína, Turecko a Německo. Naopak nejčastějšími útočníky jsou uzly v Indonésii,  Thajsku a Bangladéši.

(zdroj: bleepingcomputer)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Jak funguje platforma IBM Power11?

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Nádor slinivky se ohlásil nafouklým břichem, pak přišla rychlá operace

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny