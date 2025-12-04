Za rekordní útok DDoS 29,7 Tb/s může botnet Aisuru

Cloudflare včera informoval o rekordním útoku DDoS s tokem 29,7 Tb/s. Útok trval 69 sekund a šlo o takzvané „kobercové bombardování“ přes UDP cílené v průměru na 15 tisíc portů za sekundu. Za útokem stojí nájemný botnet Aisuru. Cílem byly například telekomunikační instituce, finanční instituce a herní průmysl.
Útok byl tak silný, že vyřadil v USA několik ISP. Ti však nebyli cílem útoku, ale naopak v jejich síti byly jednotlivé uzly botnetu Aisuru. Tento botnet podle Cloudflare jen v letošním roce provedl již 2 867 útoků.
Celkově roste počet útoků DDoS. Nejčastějšími cíli jsou Čína, Turecko a Německo. Naopak nejčastějšími útočníky jsou uzly v Indonésii, Thajsku a Bangladéši.
(zdroj: bleepingcomputer)