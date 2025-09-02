Root.cz  »  Video  »  Začal přepis filtru swscale ve FFmpeg, už je třikrát rychlejší

Začal přepis filtru swscale ve FFmpeg, už je třikrát rychlejší

David Ježek
Včera
3 nové názory

Sdílet

FFmpeg Autor: FFmpeg

Průměrný nárůst rychlosti je u filtru swscale někde mezi 2× až 3× dle toho, jaké formáty do testu vezmeme. Maximální dosahovaný nárůst je 254×, to vše testováno na Ryzenu 9 9950X3D. Čerstvý FFmpeg 8.0 je venku, a tak se vývojáři mohli opět vrhnout na plánované novinky. Toto je jedna z nich.

Dodejme, že swscale ( libswscale) je používán jako pro škálování obrazu, tak pro konverzi barevných prostorů a související operace. Nejnovější růst výkonu je dílem vývojáře Niklase Haase, který se swscale zabývá už několik měsíců. Jeho vylepšení činí filtr také méně závislým na volbě auto-vektorizace kompilátoru, zavádí nový SIMD x86 backend. Máme se na co těšit.

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

