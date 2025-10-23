Root.cz  »  Linux  »  Začal vývoj Ubuntu 26.04 LTS Resolute Raccoon, je možné stahovat denní sestavení

Začal vývoj Ubuntu 26.04 LTS Resolute Raccoon, je možné stahovat denní sestavení

Petr Krčmář
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Všechny fotografie

Společnost Canonical zveřejnila první funkční denní sestavení ISO obrazů připravovaného Ubuntu 26.04 LTS se jménem Resolute Raccoon. Tato průběžná vydání jsou určena zejména pro vývojáře aplikací nadšence ze široké veřejnosti se zájmem o testování. Budou ale jistě obsahovat různé chyby, rozpracované novinky a další problémy, proto byste je neměli instalovat na produkční systémy.

První denní sestavení jsou postavena na předchozím vydání Ubuntu 25.10 Questin Quokka, které vyšlo před dvěma týdny. Zatím tedy obsahují linuxové jádro verze 6.17 a desktopové prostředí GNOME 49. V následujících šesti měsících by ale měla proběhnout aktualizace na připravovaný grafický subsystém Mesa 25.3, linuxové jádro 6.19 a prostředí GNOME 50.

Konečné vydání Ubuntu 26.04 LTS Resolute Raccoon se očekává 23. dubna 2026. Do té doby se počátkem dubna dočkáme beta verze a verze Release Candidate (RC) by měla dorazit týden před závěrečným vydáním. Ubuntu 26.04 LTS bude mít standardní podporu po dobu pěti let, tedy až do dubna 2031.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Anketa

Chcete zrušit střídání času?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Kauza Knihobotu bobtná. Gazdoš by si měl zjistit všechna fakta

Vasektomie a sterilizace můžete mít i na pojišťovnu

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Motoristé chtěli snížit OSVČ odvody, ale navrhli jejich zvýšení

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

Dušičky vs. Halloween: Víte, kdy se slaví a v čem se liší?