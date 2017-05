 »   »  Zákaz elektroniky v letadlech se může rozšířit i na Evropu

Jan Fikar

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (Department of Homeland Security) zvažuje rozšířit zákaz jakékoli elektroniky větší než mobilní telefony na palubách letadel letících do USA i na evropská letiště. Zatím se zákaz týká 10 letišť v Turecku, Saúdské Arábii, Maroku, Kuvajtu, Kataru a Spojených Arabských Emirátech.

Velká Británie zakázala elektroniku v letech z Egypta, Tunisu, Jordánska, Libanonu, Saúdské Arábie a Turecka. Zákaz by se mohl rozšířit na lety z Evropy do USA a možná i do UK v následujících několika týdnech.

(zdroj: arstechnica)