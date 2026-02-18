Zákaz prodeje PC Acer a Asus v Německu, kvůli patentům Nokie na H.265

V Německu byl vydán zákaz prodeje notebooků a počítačů značek Asus a Acer. Důvodem je, že se obě společnosti nedohodly s Nokií na licenčních poplatcích za její patenty na video formát H.265 alias HEVC. Totéž téměř platilo i pro televizory HiSense, nicméně výrobce této značky v lednu uzavřel licenční smlouvu s Nokií.
Nokia drží řadu patentů, včetně několika patentů na H.265, které zjevně nejsou součástí patent poolů, kterým Acer a Asus či HiSense za licence platí. Lze předpokládat, že spor nebude mít dlouhého trvání, nicméně v kontextu chaosu kolem patent poolů na H.265 připomeňme, že třeba společnosti Dell a HP to vzdaly a podporu H.265 na vých strojích uživatelům deaktivují, navzdory tomu, že hardware tento formát 100% podporuje.