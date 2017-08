 »   »  Zakladatel Toru: žádný dark web neexistuje, lidé používají Tor k ochraně soukromí

Petr Krčmář

Na konferenci DEF CON zazněla také přednáška jednoho ze tří zakladatelů sítě Tor, kterým je Roger Dingledine. Cílem bylo vyvrátit některé mýty, které se kolem Toru šíří. Roger tvrdí, že jen asi tři procenta uživatelů se připojují ke skrytým službám uvnitř sítě, zbytek uživatelů přistupuje k běžnému internetu. Žádný dark web není. Nic takového neexistuje. Je to jen pár webových stránek, říká. Podle něj to dokazuje, že většina uživatelů se připojuje přes Tor kvůli ochraně soukromí.

Potvrzuje to také fakt, že uživatelé nejčastěji přes anonymizační síť navštěvují Facebook. Ten už několik let přímo přístup přes Tor podporuje a tímto způsobem jej prý používá přes milion uživatelů. To je sice jen zlomek z miliardy uživatelů Facebooku, ale pro Tor je to významné číslo.

Roger Dingledine také uklidnil všechny, kteří se bojí vládních agentur a jejich snah kompromitovat bezpečnost Toru. Ze Snowdenových dokumentů sice vyplývá, že jsou některé nody provozovány vládami, ale není jich prý dost, aby ohrozily celou síť. Dingledine prý zná dvě třetiny provozovatelů nodů a může se za ně zaručit.

V přednášce také zaznělo, že Firefox zůstává hlavním prohlížečem pro Tor. Chrome prý v některých případech umožňuje obejít nastavení proxy, takže není vhodným kandidátem. Největším problémem je v současné době nedostatek vývojářů pro Windows, většina lidí kolem projektu jsou totiž linuxáci a Tor by potřeboval pomoc od vývojářů seznámených s prostředím Microsoftu.