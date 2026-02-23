Záloha telefonu na SD kartu na Kickstarteru

Na Kickstarteru běží zajímavá kampaň s názvem 60W Pocket Cloud. Jde o malé zařízení se dvěma porty USB-C. Jedno slouží k připojení do chytrého telefonu a druhé do USB nabíječky podporující PD s až 60 W. Do zařízení je možné vložit mikroSD kartu o velikosti až 2 TB.
Právě na tuto kartu je možné přesunout například fotografie nebo videa, která zabírají místo na telefonu. Současně se může telefon nabíjet. V současnosti již chytré telefony nemívají tak často slot na SD kartu a uživatelům tak může docházet místo. Pro automatickou zálohu je tu aplikace BackupBOT pro Android a iOS.
Jeden 60W Pocket Cloud je možné podpořit za 150 HK$, což je zhruba 400 korun. K tomu je potřeba připočíst ještě dopravu. Akce na Kickstarteru potrvá ještě 11 dní, tedy do 6. března, ale cílová částka již byla 22× překročena, takže projekt bude podpořen. Zasílání objednávek by mělo začít v dubnu.
