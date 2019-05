 »   »  Záplata proti MDS/ZombieLoad má větší vliv na výkon než tvrdil Intel

Jan Fikar

Server Phoronix včera provedl benchmark záplaty proti nové zranitelnosti MDS/ZombieLoad procesorů Intel. Podle testů Intelu má být dopad na výkon se zapnutým HT do 3 % a s vypnutým HT do 9 %. Největší dopad byl naměřen v Java zátěži na serveru bez HT a to 19 %.