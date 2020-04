 »   »  Zapojte svou 3D tiskárnu a tiskněte ochranné štíty pro zdravotníky

Petr Krčmář

Máte doma 3D tiskárnu a neumíte šít roušky? Pak se můžete zapojit do občanské iniciativy Tiskne celé Česko, v rámci které dobrovolníci pomáhají vyrábět ochranné štíty pro zdravotníky, podobně, jako to dělá Průša Research. Do 3D tisku se pustili domácí uživatelé, firmy, školy a další organizace vybavené 3D tiskárnami. Optimalizace výrobků je prováděna ve spolupráci se zdravotníky, píše se na webu projektu.

Tiskne se čelenka a dvě pouzdra pro uchycení matic, jeden tisk zabere asi hodinu a půl a spotřebuje 13 gramů PET-G. Tisknout je také možné pět čelenek najednou, což trvá sedm a půl hodiny. Není potřeba řešit další sestavování štítů, existuje centrální místo v nemocnici v Chrudimi, kam se vytištěné kusy posílají.