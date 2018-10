 »   »  Zařízení od Apple se zablokují při styku s heliem

Ondřej Caletka

Kuriózní problém řešil Erik Wooldridge, IT správce nemocnice Morris v Chicagu. Po instalaci nového přístroje pro magnetickou rezonanci přestaly lidem v budově fungovat iPhony a Apple Watch. Ostatní zařízení včetně noteboků, lékařských přístrojů a jiných modelů mobilních telefonů fungovaly nadále normálně.

Vyšetřování problému ukázalo, že příčinou je nejspíš únik části kapalného helia, které se používá pro ochlazování supravodivého elektromagnetu v přístroji pro magnetickou rezonanci. To proniklo do vzduchotechniky a rozšířilo se po celé budově. Helium zřejmě pronikne do jinak hermetického obalu MEMS rezonátoru, který se v nových zařízeních od Apple používá místo tradičního krystalového oscilátoru. Následující video dokumentuje pokus s iPhone 8+ v sáčku s heliem.

Poškození přístroje naštěstí nemusí být trvalé. Po dokonalém vyvětrání a vybití baterie by mělo jít přístroje znovu zprovoznit. Podle návodu k použití to může trvat až týden.