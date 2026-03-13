Root.cz  »  Bezpečnost  »  Závažné zranitelnosti AppArmor: CrackArmor

Jan Fikar
Včera
1 nový názor

Sdílet

Autor: Depositphotos

AppArmor je bezpečnostní modul Linuxu, který vyvíjí Canonical a používají distribuce Ubuntu, Debian a SUSE. Firma Qualys v něm objevila devět zranitelností, které tam jsou již od roku 2017 (verze 4.11). Zranitelnosti jsou souhrnně označovány jako CrackArmor.

Lokální útočník může v nejhorším případě získat práva roota. Případně mohou být chyby zneužity k DoS či k úniku z kontejneru. Opravy zahrnují nové jádro a balíčky: sudo, sudo-ldap a util-linux. Více informací najdete na bezpečnostním blogu Ubuntu

(zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



