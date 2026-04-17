Závažné zranitelnosti v Microsoft Defender

Jan Fikar
Dnes
2018-10-logo-windows-10-defender-security-1600.png Autor: logo: Microsoft | koláž: Petr Urban / Cnews

Bezpečnostní expert s přezdívkou Nightmare-Eclipse zveřejnil tři zranitelnosti v programu Microsoft Defender, který je výchozím antivirem ve Windows. Dvě zranitelnosti BlueHammer a RedSun způsobí lokální eskalaci práv a třetí UnDefend zabrání aktualizacím Defenderu.

BlueHammer má označení CVE-2026–33825 a byl již opraven v dubnových záplatách pro  Windows. Zranitelnosti RedSun a UnDefend zatím nejsou opraveny a bylo pozorováno jejich použití v reálných útocích.

V případě zranitelnosti RedSun se zneužívá zvláštní vlastnosti Defenderu: pokud najde škodlivý soubor, který má nastavený příznak cloud, tak jej z nepochopitelného důvodu přepíše na původní místo. RedSun toho zneužívá, aby přepsal systémový soubor a získal zvýšená práva.

(zdroj: bleepingcomputer, upozornil Marián Miško, děkujeme)

