Autor: Proxy Studios

Na Steamu je možné získat zdarma hru Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War. Jde o tahovou strategii ze série Warhammer 40,000.





Hra je nativně pro Windows i Linux. Akce potrvá do čtvrtka 30. června do 10 hodin našeho času. Stejně tak je hra zdarma i na Epic Games, ale tam nevím, jak je to s podporou Linuxu.





(zdroj: gamingonlinux)